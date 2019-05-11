Прогноз погоды на воскресенье, 12 мая

Катерина Айзпурвит
11-05-2019
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В воскресенье, 12 мая, ожидается преимущественно пасмурная погода, на большей части территории страны дождь. В горных районах возможны осадки в виде снега и снега с дождем.

Ночью температура воздуха составит от +6 °C до +10 °C, на западе страны до +3 °C. Днем от 9 до 13 градусов тепла. На юго-востоке и востоке страны воздух прогреется до +15 °C. Северный и северо-западный ветер 4–8 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
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