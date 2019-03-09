Прогноз погоды на воскресенье, 10 марта

В воскресенье, 10 марта в Чехии ожидается пасмурная погода, местами дождь. Температура днем поднимется до 8 – 12 градусов тепла, ночью опустится до 8 - 12 °C. Ветер западный от 5 до 10 м/с, с порывами до 25 м/с.