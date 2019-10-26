Прогноз погоды на воскресенье

Синоптики обещают солнечную погоду в воскресенье, во второй половине дня местами облачную. В некоторых местах к вечеру возможны осадки.

Температура воздуха днем составит 16-18 градусов Цельсия, ночью до 5 градусов тепла. Слабый юго-западный ветер до 3,5 м/с.