Прогноз погоды на воскресенье

Синоптики обещают солнечную погоду в воскресенье, во второй половине дня местами облачную. В некоторых местах к вечеру возможны осадки.
Температура воздуха днем составит 16-18 градусов Цельсия, ночью до 5 градусов тепла. Слабый юго-западный ветер до 3,5 м/с.
Директор чешской контрразведки: В Чехии была ликвидирована сеть российской ФСБ
Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня
Археопарк Павлов представляет древнейшую в мире топографическую карту, вырезанную на бивне мамонта
Дом в Терезине раскрыл свою военную тайну
Трансплантация донорского сердца без его остановки