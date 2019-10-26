Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье

Лорета Вашкова
26-10-2019
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Синоптики обещают солнечную погоду в воскресенье, во второй половине дня местами облачную. В некоторых местах к вечеру возможны осадки.

Температура воздуха днем составит 16-18 градусов Цельсия, ночью до 5 градусов тепла. Слабый юго-западный ветер до 3,5 м/с.

 
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