Прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Чехии ожидается ясная погода, местами с незначительной облачностью. Температура воздуха днем от 21 до 25 °C, в горных районах до 16 °C, на Шумаве около 19 °C. Слабый западный ветер до 1 – 4 м/с.
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