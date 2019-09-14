Прогноз погоды на воскресенье

Лорета Вашкова
14-09-2019
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В воскресенье в Чехии ожидается ясная погода, местами с незначительной облачностью. Температура воздуха днем от 21 до 25 °C, в горных районах до 16 °C, на Шумаве около 19 °C. Слабый западный ветер до 1 – 4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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