Прогноз погоды на воскресенье

На большей части территории Чехии ожидается ясная погода или переменная облачность. В некоторых местах – прежде всего в горных районах — вероятны осадки. Температура ночью в пределах 15 — 11 °C. Днем воздух прогреется до 22 — 26 °C. Слабый переменный, а днем северо-западный ветер, до 4 м/с.
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