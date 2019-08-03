Прогноз погоды на воскресенье

Лорета Вашкова
03-08-2019
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На большей части территории Чехии ожидается ясная погода или переменная облачность. В некоторых местах – прежде всего в горных районах — вероятны осадки. Температура ночью в пределах 15 — 11 °C. Днем воздух прогреется до 22 — 26 °C. Слабый переменный, а днем северо-западный ветер, до 4 м/с.

 
 
 
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