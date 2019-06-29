Прогноз погоды на воскресенье

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В Чехии ожидается ясная погода. Ночью столбик термометра покажет 15 — 11
°C, днем от 31 до 35 °C, местами до 37 °C.
Умеренный южный и юго-западный ветер от 2 до 6 м/с.
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95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
Двуязычным «Онегиным» Чехия обязана Милану Дворжаку
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов
«Связующая нить между Чехией и Россией – вторжение 1968-го и история инакомыслия»
«Я милого узнаю по…» или голос вместо отпечатков пальцев
Пиво «Гамбринус» – успех длиной в полтора века
Кaк обрести крышу над головой? Чехия подключилась к европейской инициативе
Сербское «окно в Россию»