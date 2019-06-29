Прогноз погоды на воскресенье

Лорета Вашкова
29-06-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В Чехии ожидается ясная погода. Ночью столбик термометра покажет 15 — 11 °C, днем от 31 до 35 °C, местами до 37 °C. Умеренный южный и юго-западный ветер от 2 до 6 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 