Прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье ожидаeтся облачная погода, в Моравии и Силезии в первой половине дня переменная облачность. На западе и севере страны местами дождь, в горных районах смешанные осадки или снег. К вечеру более обильные осадки. Температура воздуха днем от 6 до 10 °C, в горных районах около 3 °C, на Шумаве до 6 °C.

Умеренный южный ветер 2 – 6 м/с днем в Моравии и Силезии, а вечером также в Чехии усилится до 6-11 м/с. Местами сила ветра достигнет 15 - 20 м/с (55 – 70 км/ч), а в горных районах до 20 - 30 м/с (70 – 110 км/ч)и изменит свое направление на юго-западное.