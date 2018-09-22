Прогноз погоды на воскресенье

Лорета Вашкова
22-09-2018
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В воскресенье на территории Чехии ожидается облачная погода, местами пасмурная с дождями и вероятностью гроз.

Максимальная температура воздуха днем от 12 до 16°C, на юге страны - до 18 °C.

 
 
 
 
 
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