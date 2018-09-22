Прогноз погоды на воскресенье

Вещание на русском
Архив передач
В воскресенье на территории Чехии ожидается облачная погода, местами
пасмурная с дождями и вероятностью гроз.
Максимальная температура воздуха днем от 12 до 16°C, на юге страны - до 18
°C.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Фестиваль «Золотая Прага» – культура без границ
Костел в Добржикове: по рельсам из Закарпатской Украины
Чешский язык в Ужгороде – нужны не деньги, а преподаватели и учебники
Чешские больницы довольны принятыми на работу врачами из Украины
Яков Гордин: «Пражская весна не была утопией»
Транссиб – колея чешской и русской истории
Богемец Одорико, поведавший Европе о Китае и Тибете
Жизнь студента в чешских кронах