Прогноз погоды на воскресенье

По прогнозам синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным, местами пасмурным или с осадками.
Температура воздуха днем до +3°C, ночью около 0°C. Ветер северо-западный, западный 2-3 м/с.
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