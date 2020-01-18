Архив передач

Прогноз погоды на воскресенье

Лорета Вашкова
18-01-2020
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По прогнозам синоптиков, воскресенье в Чехии будет облачным, местами пасмурным или с осадками.

Температура воздуха днем до +3°C, ночью около 0°C. Ветер северо-западный, западный 2-3 м/с.

 
 
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