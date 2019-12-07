Прогноз погоды на воскресенье

В воскресенье в Чехии ожидается облачная погода. Температура воздуха днем 5 – 7°C, ночью около 3°C. Слабый южный или юго-западный ветер 4 – 5 м/с.
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Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
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