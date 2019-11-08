Прогноз погоды на субботу, 9 ноября

В субботу, 9 ноября, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная погода, возможен слабый дождь. Температура ночью опустится до 2 °C, днем столбик термометра покажет максимально 8 градусов. Ветер юго-западный от 2 до 5 м/с.