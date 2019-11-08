Прогноз погоды на субботу, 9 ноября

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Архив передач
В субботу, 9 ноября, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная
погода, возможен слабый дождь. Температура ночью опустится до 2 °C, днем
столбик термометра покажет максимально 8 градусов. Ветер юго-западный
от 2 до 5 м/с.
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