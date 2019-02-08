Прогноз погоды на субботу, 9 февраля

Эва Туречкова
08-02-2019
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В субботу, 9 февраля в Чехии ожидается пасмурная погода, местами возможен дождь, в горных районах страны – снег. Температура днем поднимется до +5 - +9 °C, ночью опустится до +1 - -3 °C. Ветер юго-западный от 3 до 7 м/с, с порывами до 20 м/с.

 
 
 
 
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