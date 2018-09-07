Прогноз погоды на субботу, 8 сентября

Катерина Айзпурвит
07-09-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 8 сентября, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, утром возможен туман. На востоке страны местами дожди и грозы. К вечеру ожидаются прояснения.

Ночью от 11°C до 15 °C, на западе Чехии около 9 °C. Днем воздух прогреется до 20–24 °C, на юге Моравии до 26 °C. Слабый северо-западный и северный ветер 2–6 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 