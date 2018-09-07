Прогноз погоды на субботу, 8 сентября

В субботу, 8 сентября, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, утром возможен туман. На востоке страны местами дожди и грозы. К вечеру ожидаются прояснения.
Ночью от 11°C до 15 °C, на западе Чехии около 9 °C. Днем воздух прогреется до 20–24 °C, на юге Моравии до 26 °C. Слабый северо-западный и северный ветер 2–6 м/с.
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