Прогноз погоды на субботу, 8 сентября

В субботу, 8 сентября, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, утром возможен туман. На востоке страны местами дожди и грозы. К вечеру ожидаются прояснения.

Ночью от 11°C до 15 °C, на западе Чехии около 9 °C. Днем воздух прогреется до 20–24 °C, на юге Моравии до 26 °C. Слабый северо-западный и северный ветер 2–6 м/с.