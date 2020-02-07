Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 8 февраля

Катерина Айзпурвит
07-02-2020
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В субботу, 8 февраля, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, утром возможна низкая облачность, местами туман.

Ночью температура воздуха составит от -4 °C до 0 °C, в отдельных районах страны до -8 °C. Днем от +1 °C до +5 °C, в Центральной Чехии до +8 °C. Слабый южный и юго-западный ветер 2–5 м/с.

 
 
 
 
 
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