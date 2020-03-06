Прогноз погоды на субботу, 7 марта

В субботу, 7 марта, ожидается облачная погода, местами осадки, в горных районах снег. К вечеру возможны прояснения.

Ночью от 0 до +4 °C. Днем от +3 до 7+ °C, на юго-востоке и востоке страны до +9 °C. Западный и северо-западный ветер 4–8 м/с с порывами до 15 м/с.