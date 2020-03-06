Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 7 марта

Катерина Айзпурвит
06-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 7 марта, ожидается облачная погода, местами осадки, в горных районах снег. К вечеру возможны прояснения.

Ночью от 0 до +4 °C. Днем от +3 до 7+ °C, на юго-востоке и востоке страны до +9 °C. Западный и северо-западный ветер 4–8 м/с с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 