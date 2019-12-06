Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 7 декабря

Эва Туречкова
06-12-2019
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В субботу, 7 декабря, в Чехии ожидается пасмурная погода, возможен дождь. Температура днем поднимется до 7 °C, ночью столбик термометра опустится до 4°C. Ветер юго-западный, западный до 7 м/с.

 
 
 
 
 
 
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