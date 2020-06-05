Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 6 июня

Эва Туречкова
05-06-2020
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В субботу, 6 июня, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь. Температура ночью опустится до 8-12 °C, днем термометр покажет максимально 15 -20 °C. Ветер юго-западный 3 – 7 м/с.

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