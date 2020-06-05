Прогноз погоды на субботу, 6 июня

Архив передач
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Архив передач
В субботу, 6 июня, в Чехии ожидается облачная погода, возможен дождь.
Температура ночью опустится до 8-12 °C, днем термометр покажет
максимально 15 -20 °C. Ветер юго-западный 3 – 7 м/с.
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