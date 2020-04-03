Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 4 апреля

Эва Туречкова
03-04-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 4 апреля, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная погода, без осадков. Температура ночью опустится до +4 °C, днем столбик термометра покажет максимально +10°C. Ветер до 4 м/с.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 