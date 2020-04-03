Прогноз погоды на субботу, 4 апреля

Архив передач
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Архив передач
В субботу, 4 апреля, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная
погода, без осадков. Температура ночью опустится до +4 °C, днем столбик
термометра покажет максимально +10°C. Ветер до 4 м/с.
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