Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 30 ноября

Катерина Айзпурвит
29-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 30 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью температура воздуха составит от -2 °C до +2 °C. Днем от 1 до 5 градусов выше нуля.

Слабый западный и северо-западный ветер 2–3 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 