Прогноз погоды на субботу, 30 ноября

Архив передач
Вещание на русском
Архив передач
В субботу, 30 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью
температура воздуха составит от -2 °C до +2 °C. Днем от 1 до 5 градусов выше
нуля.
Слабый западный и северо-западный ветер 2–3 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Проект «Семья по соседству»: 30 званых обедов, 30 новых друзей
Мультипликационный студенческий «Оскар» для Чехии завоевала россиянка
Карманный гаджет определит свежесть пива
Эхо «бархатной» Праги в Москве, Киеве и Вильнюсе
Визит чешского премьера в Киев – поддержка и экономическое сотрудничество
Во время революции я был студентом
Ханойский взлом: русские хакеры из Праги держали под контролем чешские визы
Являются ли трудовые мигранты спасением для Чехии?