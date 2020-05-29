Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 30 мая

Эва Туречкова
29-05-2020
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В субботу, 30 мая, в Чехии ожидается переменная облачность, местами прояснения. Температура днем поднимется максимально до 17 градусов тепла, ночью термометр покажет 7 градусов по Цельсию. Ветер южный, 14 км/ч.

 
 
 
 
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