Прогноз погоды на субботу, 30 мая

В субботу, 30 мая, в Чехии ожидается переменная облачность, местами прояснения. Температура днем поднимется максимально до 17 градусов тепла, ночью термометр покажет 7 градусов по Цельсию. Ветер южный, 14 км/ч.
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