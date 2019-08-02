Прогноз погоды на субботу, 3 августа

В субботу, 3 августа, ожидается преимущественно облачная погода, на большей части территории страны дождь, местами грозы. К вечеру возможны прояснения.

Ночью от 13 °C до 17 °C, днем от 20 °C до 24 °C. Слабый северо-западный ветер 2–5 м/с.