Прогноз погоды на субботу, 3 августа

В субботу, 3 августа, ожидается преимущественно облачная погода, на большей части территории страны дождь, местами грозы. К вечеру возможны прояснения.
Ночью от 13 °C до 17 °C, днем от 20 °C до 24 °C. Слабый северо-западный ветер 2–5 м/с.
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