Прогноз погоды на субботу, 3 августа

Катерина Айзпурвит
02-08-2019
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В субботу, 3 августа, ожидается преимущественно облачная погода, на большей части территории страны дождь, местами грозы. К вечеру возможны прояснения.

Ночью от 13 °C до 17 °C, днем от 20 °C до 24 °C. Слабый северо-западный ветер 2–5 м/с.

 
 
 
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