Прогноз погоды на субботу, 26 января

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В субботу, 26 января в Чехии ожидается пасмурная погода, на востоке
страны местами с прояснениями. Возможен снег. Температура ночью
опустится до -4 -9 °C, а днем поднимется до 0 - +4°C. Скорость ветра составит
от 3 до 7 м/с.
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