Прогноз погоды на субботу, 26 января

Эва Туречкова
25-01-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 26 января в Чехии ожидается пасмурная погода, на востоке страны местами с прояснениями. Возможен снег. Температура ночью опустится до -4 -9 °C, а днем поднимется до 0 - +4°C. Скорость ветра составит от 3 до 7 м/с.

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 