Прогноз погоды на субботу, 26 января

В субботу, 26 января в Чехии ожидается пасмурная погода, на востоке страны местами с прояснениями. Возможен снег. Температура ночью опустится до -4 -9 °C, а днем поднимется до 0 - +4°C. Скорость ветра составит от 3 до 7 м/с.