Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 25 апреля

Катерина Айзпурвит
24-04-2020
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В субботу, 25 апреля, ожидается преимущественно ясная погода. В течение дня возможна облачность и кратковременные осадки.

Ночью от +6 °C до +10 °C, при слабом ветре до +4 °C. Днем от +12 °C до +16 °C, на юге и юго-востоке страны до +18 °C. Северный и северо-западный ветер 4–8 м/с с порывами до 15 м/с.

 
 
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