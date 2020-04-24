Прогноз погоды на субботу, 25 апреля

В субботу, 25 апреля, ожидается преимущественно ясная погода. В течение дня возможна облачность и кратковременные осадки.

Ночью от +6 °C до +10 °C, при слабом ветре до +4 °C. Днем от +12 °C до +16 °C, на юге и юго-востоке страны до +18 °C. Северный и северо-западный ветер 4–8 м/с с порывами до 15 м/с.