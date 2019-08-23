Прогноз погоды на субботу, 24 августа

В субботу ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами дожди. Возможны грозы.
Ночью от 12 °C до 16 °C, днем воздух прогреется до 25–29 °C. Слабый восточный и юго-восточный ветер 2–6 м/с.
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