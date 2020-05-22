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Прогноз погоды на субботу, 23 мая

Катерина Айзпурвит
22-05-2020 oбновлено
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В субботу, 23 мая, синоптики обещают пасмурную погоду, на севере и востоке страны местами дожди, возможны сильные грозы. К вечеру прояснения. Ночью от +9 °C до +13 °C, на востоке до +6 °C. Днем от +14 °C до +19 °C, на юге и юго-западе страны до +24 °C.

Метеорологи предупреждают, что в Южной Чехии, Высочине, Пардубицком крае и части Центральной Чехии, Краловоградецкого и Южно-Моравского края во второй половине дня в субботу ожидается резкое усиление ветра, который может достигать скорости 65 км/ч. На остальной территории страны слабый юго-западный и южный ветер 2–6 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
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