Прогноз погоды на субботу, 22 сентября

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В субботу, 22 сентября, синоптики обещают пасмурную погоду, местами
дожди. К вечеру возможны прояснения.
Ночью температура воздуха составит от 9 °C до 13 °C, днем от 15 °C до 19 °C.
Слабый западный ветер 3–7 м/с.
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