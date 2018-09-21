Прогноз погоды на субботу, 22 сентября

В субботу, 22 сентября, синоптики обещают пасмурную погоду, местами дожди. К вечеру возможны прояснения.

Ночью температура воздуха составит от 9 °C до 13 °C, днем от 15 °C до 19 °C. Слабый западный ветер 3–7 м/с.