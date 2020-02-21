Прогноз погоды на субботу, 22 февраля

В субботу, 22 февраля, ожидается преимущественно пасмурная погода. В первой половине дня местами прояснения. На северо-востоке страны временами дождь.
Днем от +8 °C до +12 °C. Ночью около +4 °C. Юго-западный и западный ветер 4–9 м/с, с порывами до 15 м/с.
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