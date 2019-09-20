Прогноз погоды на субботу, 21 сентября

Эва Туречкова
20-09-2019
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В субботу, 21 сентября, в Чехии ожидается ясная погода, утром местами возможен туман. Температура ночью опустится до 1 – 5 °C, днем термометр покажет 16 – 20 °C. Ветер юго-восточный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
 
 
 
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