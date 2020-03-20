Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 21 марта

Катерина Айзпурвит
20-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 21 марта, синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, дождь, на севере страны возможен снег. К вечеру ожидаются прояснения.

Ночью от 0 °C до +4 °C, местами до + 6 °C. Днем от +3 °C до +7 °C. В течение дня ожидается похолодание. Северо-восточный ветер 3–7 м/с, на востоке страны 5–9 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 