Прогноз погоды на субботу, 21 марта

В субботу, 21 марта, синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду, дождь, на севере страны возможен снег. К вечеру ожидаются прояснения.
Ночью от 0 °C до +4 °C, местами до + 6 °C. Днем от +3 °C до +7 °C. В течение дня ожидается похолодание. Северо-восточный ветер 3–7 м/с, на востоке страны 5–9 м/с, с порывами до 15 м/с.
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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