Прогноз погоды на субботу, 21 декабря

В субботу, 21 декабря, ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами дожди. Ночью температура воздуха составит от -1 °C до +2 °C, днем от +5 °C до +9 °C, на востоке страны до +12 °C.

Слабый южный и юго-западный ветер 2–3 м/с.