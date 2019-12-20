Прогноз погоды на субботу, 21 декабря

В субботу, 21 декабря, ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами дожди. Ночью температура воздуха составит от -1 °C до +2 °C, днем от +5 °C до +9 °C, на востоке страны до +12 °C.
Слабый южный и юго-западный ветер 2–3 м/с.
К 75-летию окончания Второй мировой в Праге появится памятник власовцам
Врачей из Украины и России все больше, но пройти через экзаменационное сито все труднее
Бедржих Грозный – чех, раскрывший тайну хеттского языка
Администрация пражского района Прага-Ржепорые проголосовала за установку памятника «власовцам»
Решение об установке памятника «власовцам» в Праге вызвало возмущение у Посольства РФ