Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 21 декабря

Катерина Айзпурвит
20-12-2019
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В субботу, 21 декабря, ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами дожди. Ночью температура воздуха составит от -1 °C до +2 °C, днем от +5 °C до +9 °C, на востоке страны до +12 °C.

Слабый южный и юго-западный ветер 2–3 м/с.

 
 
 
 
 
 
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