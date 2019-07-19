Прогноз погоды на субботу, 20 июля

Катерина Айзпурвит
19-07-2019
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В субботу, 20 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дождь. Во второй половине дня возможны грозы.

Ночью от 12 °C до 16 °C, днем от 27 °C до 31 °C. Слабый юго-западный ветер до 4 м/с. При грозах скорость ветра усилится.

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