Прогноз погоды на субботу, 20 июля

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В субботу, 20 июля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами
дождь. Во второй половине дня возможны грозы.
Ночью от 12 °C до 16 °C, днем от 27 °C до 31 °C. Слабый юго-западный ветер до 4
м/с. При грозах скорость ветра усилится.
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