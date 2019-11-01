Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 2 ноября

Катерина Айзпурвит
01-11-2019
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В субботу, 2 ноября, ожидается пасмурная погода, местами осадки. К вечеру возможны прояснения.

Ночью от 2 °C до 16 °C, днем от 8 °C до 15 °C. Слабый юго-восточный ветер 3–4 м/с. В Моравии ожидается сильный порывистый ветер.

 
 
 
 
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