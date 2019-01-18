Прогноз погоды на субботу, 19 января

Эва Туречкова
18-01-2019
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В субботу, 19 января в Чехии ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до -3 - +1 °C, ночью столбик термометра опустится до -5 -9 °C. Ветер будет слабый от 1 до 4 м/с.

 
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