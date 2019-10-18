Прогноз погоды на субботу, 19 октября

Архив передач
Вещание на русском
Архив передач
В субботу, 19 октября, в Чехии ожидается преимущественно пасмурная
погода. Температура ночью опустится до 11 °C, днем столбик термометра
покажет 16 °C. Ветер юго-восточный от 2 до 4 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Чешская карта Архипелага ГУЛАГ
«Советский Союз и Мюнхен 1938»
Иван Едешко: «Выиграть Олимпиаду нам помог Бог»
Замок Кост и неожиданные находки археологов
Прага и Пекин – партнерские отношения двух столиц заморожены
Музей карет: «Скрип колеса», уходящий далеко в историю
Ярослав Сейферт: «К миллионам стихов на свете я добавил лишь несколько строк»
К гробу Карела Готта стекаются десятки тысяч людей