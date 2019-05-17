Прогноз погоды на субботу, 18 мая

В субботу, 18 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами возможен дождь. Температура ночью опустится до 5 – 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 – 23 °C. Ветер юго-восточный, от 3 до 7 м/с.