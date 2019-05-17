Прогноз погоды на субботу, 18 мая

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В субботу, 18 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода,
местами возможен дождь. Температура ночью опустится до 5 – 9 градусов, а
днем столбик термометра поднимется до 19 – 23 °C. Ветер юго-восточный, от 3
до 7 м/с.
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Дева Мария – символ надежды чешских эмигрантов на спасение Родины
Насколько успешны просители убежища в Чехии?
Пороховые ворота. Перекресток времен
Освобождение Праги на военных картах СССР и США
Пороховые ворота. Перекресток времен
Кто придумал называть май «кветен»
МИД Чехии продолжает переговоры о сокращении числа российских
дипломатов в Праге
Пражский реквием. «И следы куда-то в никуда»