Прогноз погоды на субботу, 18 мая

Эва Туречкова
17-05-2019
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В субботу, 18 мая, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами возможен дождь. Температура ночью опустится до 5 – 9 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 19 – 23 °C. Ветер юго-восточный, от 3 до 7 м/с.

 
 
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