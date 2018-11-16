Прогноз погоды на субботу, 17 ноября

Катерина Айзпурвит
16-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 17 ноября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, утром возможен туман и низкая облачность.

Ночью столбик термометра опустится до -4 °C – 0 °C. Днем температура составит от 4 до 8 °C. Слабый восточный и северо-восточный ветер от 2 до 5 м/с.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30