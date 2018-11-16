Прогноз погоды на субботу, 17 ноября

В субботу, 17 ноября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, утром возможен туман и низкая облачность.
Ночью столбик термометра опустится до -4 °C – 0 °C. Днем температура составит от 4 до 8 °C. Слабый восточный и северо-восточный ветер от 2 до 5 м/с.
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