Прогноз погоды на субботу, 17 ноября

В субботу, 17 ноября, синоптики обещают преимущественно ясную погоду, утром возможен туман и низкая облачность.

Ночью столбик термометра опустится до -4 °C – 0 °C. Днем температура составит от 4 до 8 °C. Слабый восточный и северо-восточный ветер от 2 до 5 м/с.