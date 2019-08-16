Прогноз погоды на субботу, 17 августа

Вещание на русском
Архив передач
В субботу, 17 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, местами
возможен туман. Температура ночью опустится до 8 – 12 °C, днем поднимется
до 23 – 27 °C. Ветер южный от 2 до 5 м/с.
facebook
twitter
newsletter
youtube
instagram
rss
Крылышко или ножка?
Рука помощи наркоманам и их близким
Городской курорт Мшено - жемчужина в стиле ар-деко
Что нам стоит дом построить, напечатал и живи
Волшебные квасцы Каменцова озера
Чехи среди тысяч «врагов народа» в расстрельных ямах Сандармоха
Между Чехией и Украиной появятся новые авиамаршруты
Горные куранты чешской Шумавы