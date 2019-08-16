Прогноз погоды на субботу, 17 августа

Эва Туречкова
16-08-2019
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В субботу, 17 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможен туман. Температура ночью опустится до 8 – 12 °C, днем поднимется до 23 – 27 °C. Ветер южный от 2 до 5 м/с.

 
 
 
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