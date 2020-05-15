Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 16 мая

Катерина Айзпурвит
15-05-2020
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В субботу, 16 мая, ожидается преимущественно ясная погода. Возможна облачность. Утром местами туман.

Ночью от -1 °C до +3 °C, днем от +13 °C до +17 °C. Слабый западный ветер до 4 м/с.

 
 
 
 
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