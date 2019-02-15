Прогноз погоды на субботу, 16 февраля

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В субботу, 16 февраля, ожидается преимущественно ясная погода, утром
местами возможен туман и низкая облачность.
Ночью температура воздуха составит от -3 °C до +1°C, днем от +8 °C до +12 °C.
Слабый ветер до 4 м/с.
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