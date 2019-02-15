Прогноз погоды на субботу, 16 февраля

Катерина Айзпурвит
15-02-2019
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В субботу, 16 февраля, ожидается преимущественно ясная погода, утром местами возможен туман и низкая облачность.

Ночью температура воздуха составит от -3 °C до +1°C, днем от +8 °C до +12 °C. Слабый ветер до 4 м/с.

 
 
 
 
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