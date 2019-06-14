Прогноз погоды на субботу, 15 июня

Эва Туречкова
14-06-2019
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В субботу, 15 июня, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами пройдут дожди и грозы. Температура днем поднимется до 30 – 34 градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 16 – 20 °C. Ветер юго-восточный от 3 до 7 м/с.

 
 
 
 
 
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