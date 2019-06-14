Прогноз погоды на субботу, 15 июня

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В субботу, 15 июня, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода,
местами пройдут дожди и грозы. Температура днем поднимется до 30 – 34
градусов тепла, ночью столбик термометра опустится до 16 – 20 °C. Ветер
юго-восточный от 3 до 7 м/с.
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95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
Двуязычным «Онегиным» Чехия обязана Милану Дворжаку
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Из Брно в Ровно и обратно – приключения старого троллейбуса
Петр Чех: Мистер Зеро
Война и поэзия на книжной полке судьбы Вратислава Эбра
«Отказ в проживании россиянам из-за Крыма – дискриминация недопустима»
Брат Моцарта и повелитель скрипки Павел Враницкий