Прогноз погоды на субботу, 15 февраля

В субботу, 15 февраля, в Чехии ожидается преимущественно облачная погода, местами с прояснениями, особенно на севере страны. Ночью температура опустится до -2 - +2 °C, днем термометр покажет 4 – 8 °C. Ветер юго-западный от 2 до 5 м/с.
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