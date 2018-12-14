Прогноз погоды на субботу, 15 декабря

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В субботу, 15 декабря в Чехии ожидается облачная погода, местами с
прояснениями. Температура ночью опустится до -3 -7 °C, днем столбик
термометра поднимется до -4 - 0°C. Ветер северо-восточный от 2 до 6 м/с.
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Символ веры Марии Тайницер
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Отрицание цыганского холокоста, депутатский иммунитет и свобода слова
Богемия – земля кельтов
Фиктивные браки в Чехии участились
Глава чешского МИД: «Мы вместе с Украиной в эти тяжелые времена»
Символ веры Марии Тайницер
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