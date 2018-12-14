Прогноз погоды на субботу, 15 декабря

Эва Туречкова
14-12-2018
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В субботу, 15 декабря в Чехии ожидается облачная погода, местами с прояснениями. Температура ночью опустится до -3 -7 °C, днем столбик термометра поднимется до -4 - 0°C. Ветер северо-восточный от 2 до 6 м/с.

 
 
 
 
 
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