Прогноз погоды на субботу, 14 сентября

Катерина Айзпурвит
13-09-2019
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В субботу, 14 сентября, ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. В течение дня синоптики обещают прояснения.

Ночью температура воздуха от 11 °C до 15 °C, на севере около 9 °C. Днем 17–21 °C. Слабый северный ветер 1–4 м/с.

 
 
 
 
 
 
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