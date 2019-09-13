Прогноз погоды на субботу, 14 сентября

В субботу, 14 сентября, ожидается облачная погода, местами небольшой дождь. В течение дня синоптики обещают прояснения.
Ночью температура воздуха от 11 °C до 15 °C, на севере около 9 °C. Днем 17–21 °C. Слабый северный ветер 1–4 м/с.
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