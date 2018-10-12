Прогноз погоды на субботу, 13 октября

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В субботу в Чехии сохранится теплая погода без осадков. Утром местами
туман. Днем воздух прогреется до 19 - 23 °C, в горных районах около 15 °C.
Слабый, а позже умеренный юго-восточный ветер 2 - 5 м/с, местами с
порывами до 15 м/с.
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