Прогноз погоды на субботу, 13 октября

В субботу в Чехии сохранится теплая погода без осадков. Утром местами туман. Днем воздух прогреется до 19 - 23 °C, в горных районах около 15 °C. Слабый, а позже умеренный юго-восточный ветер 2 - 5 м/с, местами с порывами до 15 м/с.