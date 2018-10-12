Прогноз погоды на субботу, 13 октября

Лорета Вашкова
12-10-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу в Чехии сохранится теплая погода без осадков. Утром местами туман. Днем воздух прогреется до 19 - 23 °C, в горных районах около 15 °C. Слабый, а позже умеренный юго-восточный ветер 2 - 5 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 