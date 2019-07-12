Прогноз погоды на субботу, 13 июля

Эва Туречкова
12-07-2019
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В субботу, 13 июля, в Чехии ожидается облачная, дождливая погода, температура днем поднимется не выше 22 градусов, ночью столбик термометра опустится до 11-15 °C. Ветер северо-западный от 2 до 6 м/с.

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