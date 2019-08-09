Прогноз погоды на субботу, 10 августа

Катерина Айзпурвит
09-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу, 10 августа, ожидается пасмурная погода с прояснениями, местами дожди. В Моравии и Силезии возможны грозы. Во второй половине дня синоптики прогнозируют прояснения и снижение облачности.

Ночью столбик термометра опустится до 15–19 °C. Днем от 26 °C до 31 °C, в западной части Чехии около 24 °C, на юге Моравии до 33 °C. Слабый юго-западный и западный ветер 2–6 м/с, при грозах порывистый.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30