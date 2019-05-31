Прогноз погоды на субботу, 1 июня

Катерина Айзпурвит
31-05-2019
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В субботу, 1 июня, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди и грозы.

Ночью от +8 °C до +18 °C, днем от +22 °C до +26 °C. Слабый переменный ветер до 4 м/с. В Моравии и Силезии 2–6 м/с.

 
 
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