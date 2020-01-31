Архив передач

Прогноз погоды на субботу, 1 февраля

Эва Туречкова
31-01-2020
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В субботу, 1 февраля, в Чехии ожидается потепление, ближе к вечеру дождь, возможны грозы. Температура днем составит 9 – 13 °C, ночью термометр покажет 5 – 9 °C. Ветер юго-западный от 3 до 7 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
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