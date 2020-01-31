Прогноз погоды на субботу, 1 февраля

В субботу, 1 февраля, в Чехии ожидается потепление, ближе к вечеру дождь, возможны грозы. Температура днем составит 9 – 13 °C, ночью термометр покажет 5 – 9 °C. Ветер юго-западный от 3 до 7 м/с, с порывами до 15 м/с.