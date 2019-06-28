Прогноз погоды на субботу

В Чехии ожидается ясная погода, которая будет преобладать. Температура воздуха днем от 25 до 29 °C, в некоторых местах воздух прогреется до 31 °C, в горных районах - около 21 °C.
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