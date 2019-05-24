Прогноз погоды на субботу

В субботу в Чехии ожидается облачная погода, местами с переменной облачностью, кратковременные дожди, не исключены грозы. Температура воздуха днем 19 — 23 °C, в горных районах около 13 °C. Ветер слабый переменный, позже северо-западный 1 — 4 м/с