Прогноз погоды на субботу

Лорета Вашкова
24-05-2019
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В субботу в Чехии ожидается облачная погода, местами с переменной облачностью, кратковременные дожди, не исключены грозы. Температура воздуха днем 19 — 23 °C, в горных районах около 13 °C. Ветер слабый переменный, позже северо-западный 1 — 4 м/с

 
 
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