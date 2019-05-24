Прогноз погоды на субботу

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В субботу в Чехии ожидается облачная погода, местами с переменной
облачностью, кратковременные дожди, не исключены грозы. Температура
воздуха днем 19 — 23 °C, в горных районах около 13 °C. Ветер слабый
переменный, позже северо-западный 1 — 4 м/с
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Eгор Корешков примеряет камзол чешского композитора
Бедность в Праге – вчера и сегодня
Кафедральный собор св. Вита отмечает юбилей своего освящения
Под знаком циркуля. Сто лет чехословацкого масонства
Пражский реквием. «И следы куда-то в никуда»
Бедность в Праге – вчера и сегодня
По реальным и виртуальным Карловым Варам с королем Карлом
Eгор Корешков примеряет камзол чешского композитора